Yüzyılın güneş tutulması: Gökyüzü 6 dakikadan fazla karanlığa bürünecek

Ay, yörüngesinde Dünya’ya görece daha yakın bir konumdayken Güneş’i tamamen örtecek. Dünya ise Güneş’ten görece daha uzakta olacak. Bu kombinasyon, Ay’ın gökyüzünde “normalden daha büyük” görünmesine ve Güneş’i çok daha uzun süre perdelemesine yol açacak.