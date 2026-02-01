  1. Ekonomim
  4. Yüzyılın güneş tutulması: Gökyüzü 6 dakikadan fazla karanlığa bürünecek

2027 yazında yaşanacak tam Güneş Tutulması, 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak gökyüzü meraklılarını ve bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Ay, Güneş’i 6 dakikadan uzun süre tamamen örterken, bu nadir gökyüzü olayı, hem astronomi çalışmaları hem de gözlem için eşsiz bir fırsat sunması bekleniyor.

2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, karanlık evresi yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek ve önümüzdeki 100 yılın en uzun tutulması olacak. 

Bu eşsiz süre, tutulmayı sadece görsel bir şölen olmaktan çıkarıp, bilim insanları için de nadir bir araştırma fırsatına dönüştürecek.

KUSURSUZ BİR HİZALANMA 

Tam Güneş tutulmalarının çoğu yalnızca 1-2 dakika sürer. 2027’deki tutulmayı özel kılan ise üç gökcisminin -Güneş, Ay ve Dünya- neredeyse kusursuz bir hizalanma yakalayacak olması.

Ay, yörüngesinde Dünya’ya görece daha yakın bir konumdayken Güneş’i tamamen örtecek. Dünya ise Güneş’ten görece daha uzakta olacak. Bu kombinasyon, Ay’ın gökyüzünde “normalden daha büyük” görünmesine ve Güneş’i çok daha uzun süre perdelemesine yol açacak.

