Yüzyılın güneş tutulması: Gökyüzü 6 dakikadan fazla karanlığa bürünecek
2027 yazında yaşanacak tam Güneş Tutulması, 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak gökyüzü meraklılarını ve bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Ay, Güneş’i 6 dakikadan uzun süre tamamen örterken, bu nadir gökyüzü olayı, hem astronomi çalışmaları hem de gözlem için eşsiz bir fırsat sunması bekleniyor.
2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, karanlık evresi yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek ve önümüzdeki 100 yılın en uzun tutulması olacak.
Bu eşsiz süre, tutulmayı sadece görsel bir şölen olmaktan çıkarıp, bilim insanları için de nadir bir araştırma fırsatına dönüştürecek.
KUSURSUZ BİR HİZALANMA
Tam Güneş tutulmalarının çoğu yalnızca 1-2 dakika sürer. 2027’deki tutulmayı özel kılan ise üç gökcisminin -Güneş, Ay ve Dünya- neredeyse kusursuz bir hizalanma yakalayacak olması.