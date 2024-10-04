Zemini en çürük ilçeler belli oldu : İstanbullular kamyonu doldurup terk ediyor
Deprem korkusu İstanbulluları sardı. Zemini en çürük ilçelerin açıklanmasıyla kamyonu dolduran terk etmeye başladı
Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği. Genç bir ülke olmamız nedeniyle Türkiye'nin neredeyse her bölgesi büyük depremler üretebilecek potansiyele sahip. Ancak hem nüfus yoğunluğu hem de sanayinin büyük bir kısmının olması nedeniyle en büyük tehlike Marmara Bölgesi'nde.
Hem 250 yılda bir yaşanan deprem periyodu hem de 1999 senesinde meydana gelen Gölcük depreminin enerjisinin birikmesi nedeniyle İstanbul çok ciddi bir tehdit altında. Deprem uzmanları da İstanbul'a sürekli dikkat çekiyor.
Son yıllarda yerli ve yabancı kuruluşların yaptığı araştırmaların sonucunda İstanbul'un zemini en çürük ilçeler açıklandı. Bu bölgeler deprem senaryosunda birinci tehlikeli alan olarak tespit edildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı.