Zemini en çürük ilçeler belli oldu : İstanbullular kamyonu doldurup terk ediyor

Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği. Genç bir ülke olmamız nedeniyle Türkiye'nin neredeyse her bölgesi büyük depremler üretebilecek potansiyele sahip. Ancak hem nüfus yoğunluğu hem de sanayinin büyük bir kısmının olması nedeniyle en büyük tehlike Marmara Bölgesi'nde.