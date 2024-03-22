Zeynep Aktaş yazdı: İşte yatırımcıların radarındaki hisseler...
Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Aktaş, 'Paranın Yönü' sayfasında, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri kaleme aldı. Yükseliş ve düşüş süreci yaşayan hisseleri paylaşan Aktaş, önemli bilgiler aktardı. İşte o hisseler...
Alves Kablo (#ALVES): 9 gündür yükseliyor. Halka arzından bu yana %244 prim yaptı.
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Koç Holding (#KCHOL): 6 gündür yükselişte. 5 günlük ortalamasını yukarı kesti.
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Erbosan (#ERBOS): Momentum aşırı alım bölgesinde. 2 haftadır yükselişte.
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Pınar Et ve Un (#PETUN): 10 haftadır yükseliş trendinde.
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