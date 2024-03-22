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  4. Zeynep Aktaş yazdı: İşte yatırımcıların radarındaki hisseler...

Zeynep Aktaş yazdı: İşte yatırımcıların radarındaki hisseler...

Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Aktaş, 'Paranın Yönü' sayfasında, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri kaleme aldı. Yükseliş ve düşüş süreci yaşayan hisseleri paylaşan Aktaş, önemli bilgiler aktardı. İşte o hisseler...

Zeynep Aktaş yazdı: İşte yatırımcıların radarındaki hisseler... - Sayfa 1

Alves Kablo (#ALVES): 9 gündür yükseliyor. Halka arzından bu yana %244 prim yaptı.

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Zeynep Aktaş yazdı: İşte yatırımcıların radarındaki hisseler... - Sayfa 2

Koç Holding (#KCHOL): 6 gündür yükselişte. 5 günlük ortalamasını yukarı kesti.

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Zeynep Aktaş yazdı: İşte yatırımcıların radarındaki hisseler... - Sayfa 3

Erbosan (#ERBOS): Momentum aşırı alım bölgesinde. 2 haftadır yükselişte.

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Zeynep Aktaş yazdı: İşte yatırımcıların radarındaki hisseler... - Sayfa 4

Pınar Et ve Un (#PETUN): 10 haftadır yükseliş trendinde.

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