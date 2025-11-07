Zorunlu kış lastiği uygulaması öne çekildi: Zorunlu kış lastiği ne zaman, kimlere zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehir içi ve şehirler arası trafiğin güvenliği için kış lastiği zorunluluğunun bu yıl 15 Kasım’da başlayacağını, takip eden yılın 15 Nisan’ına kadar süreceğini duyurdu. Önceki yıllarda 1 Aralık–1 Nisan arasında geçerli olan uygulama, olumsuz hava koşulları nedeniyle öne çekildi.