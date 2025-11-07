Zorunlu kış lastiği uygulaması öne çekildi: Zorunlu kış lastiği ne zaman, kimlere zorunlu?
Her yıl zorunlu olarak uygulanan kış lastiği uygulaması için tarih belli oldu. Peki zorunlu kış lastiği ne zaman, kimler için zorunlu?
Kış ayına girerken otomobiller için de her yıl uygulanan zorunluluk tekrardan başlıyor. Kış lastiği uygulaması, bazı iller için
Kasım ayına girilmesiyle beraber zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihi de merak edilen konulardan. Şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan araçlar için hayati kritik önem taşıyan bu uygulama, hem sürücü hem yolcu güvenliği açısından önemli rol oynuyor.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehir içi ve şehirler arası trafiğin güvenliği için kış lastiği zorunluluğunun bu yıl 15 Kasım’da başlayacağını, takip eden yılın 15 Nisan’ına kadar süreceğini duyurdu. Önceki yıllarda 1 Aralık–1 Nisan arasında geçerli olan uygulama, olumsuz hava koşulları nedeniyle öne çekildi.