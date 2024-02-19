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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 1

Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu.

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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 2

SEDDK'nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.

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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 3

Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - Sayfa 4

Sürücüler trafik poliçesine kısa sürede ulaşacak

İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.

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