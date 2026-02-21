  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Kültür - Sanat
  4. 144 yıldır inşaası süren La Sagrada Familia’da sona gelindi

144 yıldır inşaası süren La Sagrada Familia’da sona gelindi

Kutsal Aile Bazilikası'nın yüksekliği, yerleştirilen son parçayla 172,5 metreye çıkarıldı

144 yıldır inşaası süren La Sagrada Familia’da sona gelindi - Sayfa 1

İspanya'da turistlerin en çok ilgisini çeken mekanların başında gelen ve dünyaca ünlü, mimar Antoni Gaudi'nin 19. yüzyıldan kalma yapıtı Kutsal Aile (La Sagrada Familia) Bazilikası, İsa Kulesi'nin haçının üst kolunun yerleştirilmesiyle 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi.

1 | 7
144 yıldır inşaası süren La Sagrada Familia’da sona gelindi - Sayfa 2

Kutsal Aile Bazilikası'nın en yüksek noktasına ulaştığı, İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölüm büyük bir vinç ile yerleştirildi.

2 | 7
144 yıldır inşaası süren La Sagrada Familia’da sona gelindi - Sayfa 3

Kutsal Aile İnşaat Kurulu Vakfı, yerel saat ile 10.00 (TSİ 12.00) civarında başlayan parçaların yerleştirme çalışmalarını sosyal medya kanallarından canlı yayınladı.

3 | 7
144 yıldır inşaası süren La Sagrada Familia’da sona gelindi - Sayfa 4

Ekim 2025'te 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Kutsal Aile Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapı olma özelliğini taşırken, bugünkü parça ile yükseklik 172,5 metreye çıkarılmış oldu.

4 | 7