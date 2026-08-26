200 yıllık! Türkiye’de benzeri yok
Kars’ta Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yaklaşık 200 yıllık Gemli Tabya, özgün mimarisiyle dikkat çekmesine rağmen bugün terk edilmiş görüntüsüyle zamana karşı direniyor. Hilal ve at nalını andıran yapısıyla Türkiye’deki nadir tabya örnekleri arasında gösterilen tarihi yapı, turizme kazandırılacağı günü bekliyor.
Kars’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Gemli Tabya, havadan görüntülendiğinde sahip olduğu sıra dışı mimari daha net ortaya çıkıyor.
Hilal ve at nalı biçimindeki planıyla dikkat çeken tabya, yalnızca askeri tarih açısından değil, Osmanlı döneminin savunma mimarisi ve mühendislik anlayışı bakımından da önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.
Savaşlara tanıklık etti
1854 yılında Kerim Paşa tarafından yaptırılan Gemli Tabya, Kars’ın savunmasında önemli bir görev üstlendi.
Tabya, 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile 1918-1920 yılları arasındaki Osmanlı-Ermeni çatışmaları sırasında aktif olarak kullanıldı.
Kars’ın stratejik konumu nedeniyle kent çevresinde çok sayıda tabya inşa edilirken, Gemli Tabya sahip olduğu özgün mimarisiyle diğer yapılardan ayrılıyor. Savunma amacıyla tasarlanan yapı, dönemin askeri ihtiyaçlarına göre şekillendirilirken, günümüzde ise geçmişin izlerini taşıyan önemli bir kültür varlığı olarak dikkat çekiyor.
Bir dönem kadın hapishanesi olarak kullanıldı
Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip Gemli Tabya, bir dönem kadın hapishanesi olarak da kullanıldı. Farklı dönemlerde farklı amaçlara hizmet eden tarihi yapı, Kars’ın yakın tarihine ilişkin önemli izler barındırıyor.