200 yıllık! Türkiye’de benzeri yok

Kars’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Gemli Tabya, havadan görüntülendiğinde sahip olduğu sıra dışı mimari daha net ortaya çıkıyor.

Hilal ve at nalı biçimindeki planıyla dikkat çeken tabya, yalnızca askeri tarih açısından değil, Osmanlı döneminin savunma mimarisi ve mühendislik anlayışı bakımından da önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.