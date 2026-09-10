4 bin yıllık Hitit kabından çıktı! Sevgi Çiçeği’nin eski tohum kalıntıları bulundu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içerisinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.
Ankara'nın tarih öncesinden günümüze uzanan kültürel birikimine ışık tutan Külhöyük, bu kez Anadolu'nun flora tarihine ilişkin dikkat çekici bir bulguyla gündeme geldi.
Yapılan kazılarda 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde endemik bir tür olan Sevgi Çiçeği'nin eski tohum kalıntılarının bulunduğu belirtildi.
Ortaya çıkarılan tohum kalıntıları, bugün de aynı coğrafyada yaşamını sürdüren endemik bir türün binlerce yıl öncesine uzanan izlerini ortaya koydu.
Sevgi Çiçeğinin binlerce yıllık izi Külhöyük'te
Külhöyük kazılarında ulaşılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde tespit edilen tohum kalıntılarının, Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski örnekleri olduğu belirlendi.
Günümüzde dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen Centaurea türü, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor.