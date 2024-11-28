5 büyük deprem oldu, hala çalışıyor: 2 bin 200 yıllık... İnanılmaz ama günümüzde bile örneği yok
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 2 bin 200 yıllık Stratonikeia Antik Kentinin temiz su ve atık su drenaj sistemi hala çalışıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bu yapıların günümüzde bile örneğinin bulunmadığını belirterek, "O kadar çok deprem ve doğal afetler geçirmiş olmasına rağmen günümüzde bu sistemin açılıyor olması ve hatta yağmurlu havada çalışıyor olması bence inanılmaz bir şey" dedi.
800 dönümlük Stratonikeia Antik Kenti, tarih boyunca başta deprem olmak üzere çok sayıda afete maruz kaldı.
Bin 900 yıl önce 50-60 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen antik kent içindeki kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye kanalları yaşanan tüm afetler sonrası hala ayakta kalan yapıları oldu.
“Günümüzde bile örneği yok, sistem hala çalışıyor”
Stratonikeia-Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bu yapıların günümüzde bile örneğinin bulunmadığını belirterek şunları söyledi:
“Bu yapıları kazdığımızda antik dönemdeki şehircilik imar ve o dönemde inanılması zor işler ortaya çıkıyor. Bu bize hayrete de düşürüyor. Bunlardan birisi de antik dönemde bu şehirlerin temiz su ve atık su drenaj sistemleridir. Helenistik dönemde, Roma döneminde, Bizans döneminde, beylikler döneminde ve Osmanlı döneminde bu kentlerin drenaj kanallarını mükemmel bir şekilde düzenlemişlerdir ve bu sistem tüm yapılarla çalışıyor. Şimdi biz kazdığımızda, kütüphanede, Batı Cadde'de, Roma Hamamı'nda, Konaklar'da, tüm bu sistemin hala tiyatroda bu sistemin çalıştığını görüyoruz ki bu, o kadar çok deprem ve doğal afetler geçmiş olmasına rağmen günümüzde, hemen temizlediğinizde bu kanalizasyonun bu sistemin açılıyor olması ve hatta yağmurlu havada çalışıyor olması bence inanılmaz bir şey.