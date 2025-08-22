6 bin yıllık tapınaktan sonra bir heyecanlandıran keşif daha: Roma kral veya soylu yolu
Elazığ'da sürdürülen Tadım Kalesi kazılarında, 6 bin yıllık tapınak keşfinin ardından Roma dönemine ait 'kral veya soylu yolu' gün yüzüne çıkarıldı.
Elazığ'ın 12 kilometre güneyindeki Uluova'da yer alan Tadım Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Roma dönemine ait kenar bordürlü ve sal taşlarla döşenmiş bir kral veya soylu yolu gün yüzüne çıkarıldı.
Geçtiğimiz aylarda aynı alanda 6 bin yıllık bir tapınak bulunmuş, bölgenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekilmişti.
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2025 yılında 12 aya yayılan kazılar, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülüyor.