  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Kültür - Sanat
  4. 6 bin yıllık tapınaktan sonra bir heyecanlandıran keşif daha: Roma kral veya soylu yolu

6 bin yıllık tapınaktan sonra bir heyecanlandıran keşif daha: Roma kral veya soylu yolu

Elazığ'da sürdürülen Tadım Kalesi kazılarında, 6 bin yıllık tapınak keşfinin ardından Roma dönemine ait 'kral veya soylu yolu' gün yüzüne çıkarıldı.

6 bin yıllık tapınaktan sonra bir heyecanlandıran keşif daha: Roma kral veya soylu yolu - Sayfa 1

Elazığ'ın 12 kilometre güneyindeki Uluova'da yer alan Tadım Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Roma dönemine ait kenar bordürlü ve sal taşlarla döşenmiş bir kral veya soylu yolu gün yüzüne çıkarıldı.

1 | 6
6 bin yıllık tapınaktan sonra bir heyecanlandıran keşif daha: Roma kral veya soylu yolu - Sayfa 2

Geçtiğimiz aylarda aynı alanda 6 bin yıllık bir tapınak bulunmuş, bölgenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekilmişti.

2 | 6
6 bin yıllık tapınaktan sonra bir heyecanlandıran keşif daha: Roma kral veya soylu yolu - Sayfa 3

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2025 yılında 12 aya yayılan kazılar, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülüyor.

3 | 6
6 bin yıllık tapınaktan sonra bir heyecanlandıran keşif daha: Roma kral veya soylu yolu - Sayfa 4

Alanda çalışmalarını sürdüren Kazı Sorumlusu Arkeolog Ergün Demir, şunları söyledi:

4 | 6