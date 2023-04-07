8 Nisan Dünya Romanlar Günü
1971 yılında İngiltere’de düzenlenen ilk Dünya Roman Kongresi’nde alınan kararlarla, her yıl 8 Nisan “Barış, refah ve dayanışma için birlik” anlayışıyla Dünya Romanlar Günü olarak kutlanıyor.
Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge 8 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Uluslararası Roman Komitesi'nin 1990 yılında kabul ettiği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" Türkiye'de de kutlanıyor.
6 Mayıs 2018'de Edirneli Romanlar adetleri gereği şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında buluştu.
Tunca Nehri kenarında kutlanan Kakava Şenliklerine katılanlar dilek ağacına kurdele bağlayarak dilek dilerken, çaldıkları enstrümanlar eşliğinde dans etti.