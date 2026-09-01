9 bin yıllık gizem ortaya çıktı! Bu taşların sırrı ne?

Sadece bulunduğu bölge için değil, dünya uygarlık tarihi açısından da büyük önem taşıyan Çayönü'nde 1991'de güvenlik nedeniyle ara verilen kazılar, 2015 yılında yeniden başlatıldı.

O tarihten bu yana sürdürülen kazıları ve araştırmalarla yerleşmenin farklı yaşam evreleri ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında yürütülen 2026 sezonu kazıları mayıs ayında başladı. Ekip, bu yıl özellikle madencilik tarihine ilişkin mevcut verileri güncelleyecek nitelikte bulgulara ulaştı. Çalışmaların sürdüğü alanda, ustanın çalışma koşullarının da gözetildiğini düşündüren bir düzenlemeyle birlikte, Çayönü ahalisinin madencilikle nitelikli biçimde uğraştığını gösteren yaklaşık 42 adet malakit ve bakır nesne tespit edildi.