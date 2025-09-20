Amasya’da gizemli kayıp tapınak bulundu: Antik kaynaklarda bile adı geçmiyor

6 bin 500 yıl öncesine dayanan görkemli bir tarihin yattığı Oluz Höyük'te 19 yıldır kazı çalışması yürütüldüğünü belirten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Burayı kayıp tapınak olarak nitelendirmemizin temel sebebi Oluz Höyük Kubaba kutsal alanının herhangi bir antik kaynakta geçmemiş olmasıdır. Ne Herodot’ta, ne Strabon’da, kaynaklarda ismi geçmiyor" dedi.