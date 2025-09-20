Amasya’da gizemli kayıp tapınak bulundu: Antik kaynaklarda bile adı geçmiyor
Amasya’nın Oluz Höyük kazılarında antik tarihçilerin dahi kayıtlarında yer almayan 2 bin 600 yıllık kayıp tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda tapınağın, volkanik tüf kayalarından inşa edildiği tespit edildi.
6 bin 500 yıl öncesine dayanan görkemli bir tarihin yattığı Oluz Höyük'te 19 yıldır kazı çalışması yürütüldüğünü belirten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Burayı kayıp tapınak olarak nitelendirmemizin temel sebebi Oluz Höyük Kubaba kutsal alanının herhangi bir antik kaynakta geçmemiş olmasıdır. Ne Herodot’ta, ne Strabon’da, kaynaklarda ismi geçmiyor" dedi.
Devasa büyüklükte tapınak sistemi
Demir Çağı katmanın içinde Frig Dönemi'ne ait Kubaba Kutsal Alanı'nı sunaklarıyla beraber bulup kutsal odayı ve içinde tanrıça Kubaba'yı temsil eden kutsal taşı da ortaya çıkardıklarını hatırlatan Prof. Dr. Dönmez, "Oluz Höyük keşfi Kuzey Orta Anadolu’da, Anadolu bozkırında, Amasya’da devasa büyüklükte ve henüz ritüellerini tam anlayamadığımız bir tapınak sisteminin ortaya çıkmaya başladığını gösterdi" diye konuştu.
Tapınaktaki taşlar volkanik kayalarla aynı
Tarihi tapınağın inşasında kullanılan açık yeşil renkli ve ince taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarının benzerinin kazı alanına 10 kilometre mesafedeki Doğantepe köyünde antik taş ocağında bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dönmez, şunları söyledi: