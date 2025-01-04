Amasya'da keşfedilen tarihi tapınaklardaki gizemli taşlar araştırılıyor

“Kutsal alanın inşasında yüzde 90 oranında bu taşın tercih edilmiş olduğunu anladık. Hafif olması sebebiyle işlenebilme noktasında çok pratik. Renk olarak da peyzajla bütünlük sağlıyor. Yapıların kutsal olarak değerlendirilen bu taşla bina edildiğini anlamış bulunuyoruz.”