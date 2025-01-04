Amasya'da keşfedilen tarihi tapınaklardaki gizemli taşlar araştırılıyor
Amasya’daki Oluz Höyük kazısında gün yüzüne çıkarılan tarihi tapınakların inşasında ekseriyetle kullanılan açık yeşil renkli gizemli taşlar inceleniyor. İnce taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarının benzeri kazı alanına 10 kilometre mesafedeki Doğantepe köyünde antik taş ocağında bulundu.
18 yıldır süren kazılarda Anadolu’da ilk defa bulunan 2 bin 600 yıllık Kubaba kutsal alanındaki 3 sunağın duvarlarının yüzde 90 oranında ince taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarından oluştuğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, şunları söyledi:
“Kutsal alanın inşasında yüzde 90 oranında bu taşın tercih edilmiş olduğunu anladık. Hafif olması sebebiyle işlenebilme noktasında çok pratik. Renk olarak da peyzajla bütünlük sağlıyor. Yapıların kutsal olarak değerlendirilen bu taşla bina edildiğini anlamış bulunuyoruz.”
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Gürel’in Oluz Höyük ve çevresinde gerçekleştirdiği jeoarkeoloji araştırmalarında özgül ağırlığı diğer taşlardan hafif olan bu taşın kaynak bölgesinin 10 kilometrede mesafedeki Doğantepe köyünde belirlediğine değinen Prof. Dr. Dönmez, şu ifadeleri kullandı: