Aspendos'ta ortaya çıkarıldı! Bakan Ersoy müjdeyi verdi: 'Bilimsel açıdan büyük önem taşıyor'

Mozaikli yapının ilk izleri milattan sonra 3'üncü yüzyıla uzanıyor

Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda, meydan ile Doğu Sur Duvarları arasında yaklaşık 6x25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı.

İlk değerlendirmelere göre yapının milattan sonra 3'üncü yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6x7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği anlaşıldı.

Yapının milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekânlara ayrıldığı değerlendiriliyor.