Aspendos'ta tarihi keşif! 1800 yıldır toprağın altında saklıydı, şifanın kayıp sembolü ortaya çıktı
Bin 800 yıldır toprağın altında saklı kalan dev mermer heykel, Aspendos'taki kazılarda gün yüzüne çıktı. Şifanın kadim sembolü olarak görülen keşif, antik kentin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.
Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmenin simgesi oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurduğu keşif, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu.
Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.