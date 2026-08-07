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Aspendos'ta tarihi keşif! 1800 yıldır toprağın altında saklıydı, şifanın kayıp sembolü ortaya çıktı

Bin 800 yıldır toprağın altında saklı kalan dev mermer heykel, Aspendos'taki kazılarda gün yüzüne çıktı. Şifanın kadim sembolü olarak görülen keşif, antik kentin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

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Aspendos'ta tarihi keşif! 1800 yıldır toprağın altında saklıydı, şifanın kayıp sembolü ortaya çıktı - Sayfa 1

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmenin simgesi oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu.

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Aspendos'ta tarihi keşif! 1800 yıldır toprağın altında saklıydı, şifanın kayıp sembolü ortaya çıktı - Sayfa 2

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurduğu keşif, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

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Aspendos'ta tarihi keşif! 1800 yıldır toprağın altında saklıydı, şifanın kayıp sembolü ortaya çıktı - Sayfa 3


Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.

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Aspendos'ta tarihi keşif! 1800 yıldır toprağın altında saklıydı, şifanın kayıp sembolü ortaya çıktı - Sayfa 4

MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; sanatsal özellikleri, ayrıntılı işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ikonografik anlatımıyla dikkati çekti.

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