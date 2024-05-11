Baby Reindeer'ın 'gerçek Martha'sı konuştu: Birkaç şakacı e-posta, hepsi bu

İnternette 'gerçek hayattaki Martha' olarak birkaç saat içinde 'ortaya çıkması' üzerine, "İnternette hafiyeler beni takip etti, peşime düştü ve ölümle tehdit etti. Yani bu aslında bir seçim değildi. Bu duruma mecbur bırakıldım" diye konuştu: "Sanırım o (Richard Gadd) her zaman bunun ortaya çıkmasını istedi. Ona bir şey gönderdiğimi sanmıyorum. Birkaç e-posta, şakacı şaka olmuş olabilir, ama hepsi bu."