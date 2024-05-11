Baby Reindeer'ın 'gerçek Martha'sı konuştu: Birkaç şakacı e-posta, hepsi bu
Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı olduğunu söyleyen Fiona Harvey, dizideki iddiaları reddetti, Richard Gadd'a seslenerek "Kendine bir hayat bul" dedi. 41 bin e-posta yolladığı iddiasını reddeden Harvey "Birkaç e-posta, şakacı" cevabını verdi.
Netflix'te izleyicilerle buluşan 'Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey, Piers Morgan’a konuk oldu.
Yayınlandığı günden itibaren yalnızca iki haftada 13 milyondan fazla kez seyredilen dizi, Türkiye, Britanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede en çok izlenenler listesinde bir numarada yerini aldı.
Harvey, komedyen Richard Gadd'ı gizlice takip ettiğini reddederek, Gadd ile yalnızca üç kez karşılaştığını söyledi.
Harvey, komedyene gönderdiği bazı mesajların içeriği sorulduğunda bunları 'şaka amaçlı' olarak nitelendirdiğini söyledi. Harvey, komedyene 41 bin e-posta ve çok sayıda tweet gönderdiği iddialarını reddetti ve olayın postayla gönderilen on mesaj ve bir mektuptan ibaret olduğunu iddia etti.
İnternette 'gerçek hayattaki Martha' olarak birkaç saat içinde 'ortaya çıkması' üzerine, "İnternette hafiyeler beni takip etti, peşime düştü ve ölümle tehdit etti. Yani bu aslında bir seçim değildi. Bu duruma mecbur bırakıldım" diye konuştu: "Sanırım o (Richard Gadd) her zaman bunun ortaya çıkmasını istedi. Ona bir şey gönderdiğimi sanmıyorum. Birkaç e-posta, şakacı şaka olmuş olabilir, ama hepsi bu."