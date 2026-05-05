Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı! Şaşırtan benzerlik...
Zile ilçesindeki bağ evinin bahçesinde yapılan kaçak kazıyla ortaya çıkan, üzerinde Antik Yunanca ‘ΤΡΥΦΗ’ (Tryphe) yazılı Roma Dönemi'ne ait figürlü mozaikler için kurtarma kazısı devam ediyor.
Roma İmparatoru Jül Sezar'ın ‘Veni, vidi, vici’ (Geldiğim, gördüm, yendim) sözünü söylediği topraklarda bulunan ve ‘bolluk, lüks’ anlamı taşıyan mozaik, işçiliğiyle Zeugma’daki ‘Çingene Kızı’na benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından kurtarma çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserlerin, milattan sonra 2’nci yüzyıla ait sosyal bir yapının zeminini süslediği belirlendi.