  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Kültür - Sanat
  4. Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı! Şaşırtan benzerlik...

Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı! Şaşırtan benzerlik...

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkan Roma Dönemi'ne ait figürlü mozaikler için kurtarma kazıları yapılıyor.

Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı! Şaşırtan benzerlik... - Sayfa 1

Zile ilçesindeki bağ evinin bahçesinde yapılan kaçak kazıyla ortaya çıkan, üzerinde Antik Yunanca ‘ΤΡΥΦΗ’ (Tryphe) yazılı Roma Dönemi'ne ait figürlü mozaikler için kurtarma kazısı devam ediyor.

1 | 10
Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı! Şaşırtan benzerlik... - Sayfa 2

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın ‘Veni, vidi, vici’ (Geldiğim, gördüm, yendim) sözünü söylediği topraklarda bulunan ve ‘bolluk, lüks’ anlamı taşıyan mozaik, işçiliğiyle Zeugma’daki ‘Çingene Kızı’na benzerliğiyle dikkat çekiyor.

2 | 10
Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı! Şaşırtan benzerlik... - Sayfa 3

Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından kurtarma çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserlerin, milattan sonra 2’nci yüzyıla ait sosyal bir yapının zeminini süslediği belirlendi.

3 | 10
Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı! Şaşırtan benzerlik... - Sayfa 4

'BEREKETİ VE LÜKSÜ SİMGELEMEKTEDİR'

Buluntuları yerinde inceleyen OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alper Yılmaz, bu ifadenin bir personifikasyon (kişileştirme) olduğunu belirterek şunları söyledi:

4 | 10