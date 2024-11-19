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  4. Bakan Ersoy duyurdu: Daha önce gövdesi çıkarılmıştı, başı da bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Daha önce gövdesi çıkarılmıştı, başı da bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli’deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy duyurdu: Daha önce gövdesi çıkarılmıştı, başı da bulundu - Sayfa 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Geleceğe Miras Projesinin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu bildirdi.

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Bakan Ersoy duyurdu: Daha önce gövdesi çıkarılmıştı, başı da bulundu - Sayfa 2

Bakan Ersoy, Denizli’nin Buldan ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının da gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

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Bakan Ersoy duyurdu: Daha önce gövdesi çıkarılmıştı, başı da bulundu - Sayfa 3

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Bakan Ersoy duyurdu: Daha önce gövdesi çıkarılmıştı, başı da bulundu - Sayfa 4

“Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı.

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