Bakan Ersoy duyurdu: Daha önce gövdesi çıkarılmıştı, başı da bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli’deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Geleceğe Miras Projesinin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu bildirdi.
Bakan Ersoy, Denizli’nin Buldan ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının da gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.