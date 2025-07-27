Bergama'da 1400 yıllık heyecanlandıran keşif
İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Pergamon Antik Kenti'nde süren arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 1400 yıllık bronz bir kazan gün yüzüne çıkarıldı.
Pergamon Antik Kenti Kazı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdürülen çalışmaların, Prof. Dr. Yusuf Sezgin’in başkanlığında yürütüldüğü belirtildi.
Kızıl Avlu'nun yakınındaki kazılarda "Mozaikli Ev" olarak adlandırılan yapıdaki havuz alanında, bütünlüğü korunmuş şekilde bronz kazan bulundu. Ayrıca, 23 cm yüksekliğinde, 28 cm genişliğinde ve 21 cm derinliğindeki bronz kazanın dövme tekniğiyle yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bronz kabın iyi korunduğu konservasyon ve restorasyon çalışmaları sonucunda yüzeyinde yer alan çekiç izlerinin net şekilde gözlemlendiği vurgulandı.