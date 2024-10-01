Bitlis'te bulundu: 500 yıllık su künkleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Ahlat Müze Başkanlığı'nca yürütülen Bitlis Kalesi kazılarında bu yıl yaklaşık 100 metrelik su künkleri (su borusu) ortaya çıkarıldı.
Kalenin saray kısmından uzanarak tarihi Sinan Bey Hamamı'na giden künklerin yanı sıra alanda sikkeler, lüle taşları, küpler, mimari yapılar, kandiller, seramik parçaları, cam, metal ve kemik objeler de gün yüzüne çıkarıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yürütülen kazı çalışmaları; 5 uzman 15 kişilik işçi ekibiyle yapılıyor.
İlk olarak Denizli Pamukkale Üniversitesi tarafından 2004 yılında Bitlis Kalesi'nde başlatılan kazı çalışmaları, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 2015 yılına kadar yürütüldü.
Bitlis Kalesi kazı çalışmalarına bu yıl ise Ahlat Müze Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi bilimsel danışmanlığında tekrar başlatıldı.