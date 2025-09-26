Bitlis Kalesi'nin gizemli anahtarı bulundu: Yaklaşık 30 cm...
Bitlis'in tarihi simgelerinden biri olan ve yüzlerce yıllık geçmişiyle kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alan Bitlis Kalesi'nin ana giriş kapısının anahtarı bulundu.
Bitlis Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Ahlat Müze Başkanlığı'nca yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkan anahtarın yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi.
Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda aynı zamanda taşınır ve taşınmaz kültür varlıklar da ortaya çıkarıldı.
Bitlisli Eren ailesinin verdiği destekle yapılan kazılarda 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs ve metal objeler ortaya çıkardı.