Büyük ses getiren keşif! Afrodit'ten sonra İsis: 150 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Hem kastrum, hem de nekropol alanında çalışmalarını sürdüren kazı ekibi bu yıl mezarlık alanında bilimsel açıdan büyük önem taşıyan bir buluntuya ulaştı.

Yaklaşık 20 santimetre boyundaki İsis büstü, bir lejyon mezarlığında açığa çıkarıldı.

İsis büstünün restorasyonun tamamlanmasının ardından Gümüşhane Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.