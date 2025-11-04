Büyük ses getiren keşif! Afrodit'ten sonra İsis: 150 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Mısır Tanrıçası İsis'e ait olduğu belirlenen büst ortaya çıkarıldı. İsis büstü 1872'de British Museum'a kaçırılan Afrodit büstünün ardından Satala'da gün yüzüne çıkarılan ilk yasal büst olma özelliğini taşıyor.
İlçeye bağlı Sadak Köyü sınırlarında yer alan ve Anadolu'da kazı çalışması yapılabilen tek leyjon kenti olan Satala Antik Kentinde kazı çalışmaları devam ediyor.
Hem kastrum, hem de nekropol alanında çalışmalarını sürdüren kazı ekibi bu yıl mezarlık alanında bilimsel açıdan büyük önem taşıyan bir buluntuya ulaştı.
Yaklaşık 20 santimetre boyundaki İsis büstü, bir lejyon mezarlığında açığa çıkarıldı.
İsis büstünün restorasyonun tamamlanmasının ardından Gümüşhane Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.
Normalde Yunan-Roma tanrılarına tapındıkları bilinen lejyon askerlerinin doğulu bir tanrıçaya tapınmalarına dair somut kanıtlardan birisi olması nedeniyle buluntu, arkeoloji dünyasında da ses getirdi.
Satala Antik Kenti, 1872'de kaçak kazılarla çıkarılıp İngiltere'ye götürülen Afrodit büstüyle tanınıyordu.
2025 yılında ortaya çıkarılan İsis büstü ise 150 yıl sonra Satala'da yasal yollarla bulunan ilk büst oldu.
Kazı başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Çakmur bu buluntunun hem lejyonerlerin inanç sisteminin çeşitliliğini göstermesi, hem de Satala kazılarının gelecek yıllarda yeni keşiflere kapı aralayacağını göstermesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.