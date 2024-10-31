Büyülü ve Korkutucu: Cadılar Bayramı'nda İzlenmesi Gereken 5 Netflix Filmi

Amerikan Sapığı (2000)

2000 yapımı Amerikan Sapığı, filmin isminden de anlaşıldığı üzere bir sapığın ilginç olaylarını ele alıyor. Bu ay Lionsgate, Luca Guadagnino'nun yeni bir Amerikan Sapığı yorumu yapacağını duyurdu. Orijinalini sevseniz de sevmeseniz de Amerikan Sapığı'nın popüler kültür üzerindeki etkisi -alıntılar, göndermeler ve Cadılar Bayramı kostümleri- yadsınamaz. Mary Harron'un yönettiği Amerikan Sapığı'nda Christian Bale, 1980'lerin sonunda New York'ta yaşayan narsist bir yatırım bankacısı olan Patrick Bateman'ı canlandırıyor. Filmin başrollerinden Patrick fiziksel görünüşüne ve sosyal statüsüne takıntılıdır, pahalı takım elbiseleri ve özel akşam yemeği rezervasyonlarıyla zenginliğini sergiler. Kapalı kapılar ardında Patrick, onu işkenceye ve cinayete sürükleyen bir öfkeye sahip bir canavardır. Yetkililer farkına varmadan önce Patrick şiddet dolu doğasını ne kadar sürdürebilir?