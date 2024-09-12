Çanakkale'de bulundu: 3 bin 400 yıllık... 'Gelibolu'da atılan en eski kurşun' diyerek duyurdu
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu.
Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti'nde bu yıl kazılar Temmuz ayında başlandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 6-7 işçiyle devam ediyor.
Kültür Bakanlığı'nın izni ve İçdaş A.Ş.'nin ana sponsorluğunda devam eden kazı çalışmaları Eylül ayında sonlandırılacak.
Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu.