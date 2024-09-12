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  4. Çanakkale'de bulundu: 3 bin 400 yıllık... 'Gelibolu'da atılan en eski kurşun' diyerek duyurdu

Çanakkale'de bulundu: 3 bin 400 yıllık... 'Gelibolu'da atılan en eski kurşun' diyerek duyurdu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu.

Çanakkale'de bulundu: 3 bin 400 yıllık... 'Gelibolu'da atılan en eski kurşun' diyerek duyurdu - Sayfa 1

Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti'nde bu yıl kazılar Temmuz ayında başlandı.

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Çanakkale'de bulundu: 3 bin 400 yıllık... 'Gelibolu'da atılan en eski kurşun' diyerek duyurdu - Sayfa 2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 6-7 işçiyle devam ediyor.

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Çanakkale'de bulundu: 3 bin 400 yıllık... 'Gelibolu'da atılan en eski kurşun' diyerek duyurdu - Sayfa 3

Kültür Bakanlığı'nın izni ve İçdaş A.Ş.'nin ana sponsorluğunda devam eden kazı çalışmaları Eylül ayında sonlandırılacak.

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Çanakkale'de bulundu: 3 bin 400 yıllık... 'Gelibolu'da atılan en eski kurşun' diyerek duyurdu - Sayfa 4

Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık kurşundan sapan taşı bulundu.

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