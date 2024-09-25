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Çanakkale'de bulundu: 86 bin yıllık

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.

Çanakkale'de bulundu: 86 bin yıllık - Sayfa 1

Çan'a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu.

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Çanakkale'de bulundu: 86 bin yıllık - Sayfa 2

İnkaya Mağarası'nda 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof. Dr. Özer'in bilimsel koordinatörlüğünde uluslararası bir ekiple kazı çalışmaları yapıldı.

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Çanakkale'de bulundu: 86 bin yıllık - Sayfa 3

2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi.

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Çanakkale'de bulundu: 86 bin yıllık - Sayfa 4

Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle gerçekleştirilen İnkaya Mağarası kazılarının bu yılki arazi çalışmaları 15 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.

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