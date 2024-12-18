Çanakkale'de heyecan verici keşif: Büyük İskender’in en önemli savaşlarından biriydi, yeri bulundu
Büyük İskender'in en önemli savaşlarından biri olan Granikos Savaş Alanı 20 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Granikos Tarihi Savaş Alanı, Büyük İskender Kültür Rotası ve Granikos Tarihi Savaş Alanın çevre düzenlenmesiyle turizme kazandırılacak.
Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, şunları söyledi:
“Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender’in Granikos Savaşı’na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk.
Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender’in bu savaş alanına Çanakkale’den Biga’ya doğru yaptığı seferde uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit ettik.”