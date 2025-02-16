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  4. Çukur hayranlarına müjde. Yeni dizinin adı ve yayınlanacağı kadro belli oldu! Başrollerde sürpriz

Çukur hayranlarına müjde. Yeni dizinin adı ve yayınlanacağı kadro belli oldu! Başrollerde sürpriz

4. sezonuyla ekranlara veda eden Çukur dizisinin eski ekibi, yeni yüzlerle birlikte yeniden dönüyor. Dizinin yayınlanacağı kanal ve yapım şirketi belli oldu.

Çukur hayranlarına müjde. Yeni dizinin adı ve yayınlanacağı kadro belli oldu! Başrollerde sürpriz - Sayfa 1

Türk dizi tarihine damga vuran Çukur, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş  ve birçok isimle milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.

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Çukur hayranlarına müjde. Yeni dizinin adı ve yayınlanacağı kadro belli oldu! Başrollerde sürpriz - Sayfa 2

Gerek hikâyesi gerek sahneleriyle akıllara kazanan Çukur’un yeni sezonun gelip gelmeyeceği merak konusuydu.

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Çukur hayranlarına müjde. Yeni dizinin adı ve yayınlanacağı kadro belli oldu! Başrollerde sürpriz - Sayfa 3

Ancak bekleyiş sona eriyor. Çukur ekibinden bazı oyuncuların da yer aldığı yeni dizi için anlaşmalar tamam.

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Çukur hayranlarına müjde. Yeni dizinin adı ve yayınlanacağı kadro belli oldu! Başrollerde sürpriz - Sayfa 4

Yapım şirketi OGM Pictures, Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve güçlü bir aşk öyküsünü konu alan yeni dizisi için Show TV ile el sıkıştı.

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