Çukur hayranlarına müjde. Yeni dizinin adı ve yayınlanacağı kadro belli oldu! Başrollerde sürpriz
4. sezonuyla ekranlara veda eden Çukur dizisinin eski ekibi, yeni yüzlerle birlikte yeniden dönüyor. Dizinin yayınlanacağı kanal ve yapım şirketi belli oldu.
Türk dizi tarihine damga vuran Çukur, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş ve birçok isimle milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.
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Gerek hikâyesi gerek sahneleriyle akıllara kazanan Çukur’un yeni sezonun gelip gelmeyeceği merak konusuydu.
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Ancak bekleyiş sona eriyor. Çukur ekibinden bazı oyuncuların da yer aldığı yeni dizi için anlaşmalar tamam.
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