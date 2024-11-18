Depremin yıktığı Hatay'da enkaz kaldırıldı, binaların altından çıkan yapı merak uyandırdı
Depremin yıktığı Hatay'da enkazın kaldırılmasıyla yerin yaklaşık 5 metre altında ortaya çıkan ve ibadethane olarak bilinen ‘Şapel' olduğu düşünülen yapı merak uyandırdı.
Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, tarihi ve kültürel özellikleriyle biliniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Antakya ilçesinde enkazın kaldırılmasıyla tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Antakya ilçesi Ulucami Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evlerin bulunduğu bölgede enkazın altında eski dönemlere ait tarihi yapılar çıktı.
Yerin yaklaşık 5 metre altında bulunan ve merdivenle inip çıkılan yapının eski dönemlere ait ‘Şapel' olarak adlandırılan Hristiyanların ibadethanesi olduğu düşünülüyor.