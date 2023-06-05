Dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2014'te bir vatandaşın kemik parçaları bulmasının ardından 2015'te başlayan kazı çalışmaları, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında devam ediyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi uzmanlarınca 2015'ten itibaren aralıklarla yapılan kazıların bu yılki saha çalışmaları tamamlandı.

Bölgede daha önce yaklaşık 28 milyon yıllık olduğu değerlendirilen dev gergedan fosili bulunduğunu hatırlatan Oyal, "Gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosillerinin Anadolu'da bulunması, göç yollarının ve yayılım alanlarının tespiti açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.