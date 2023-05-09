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  4. Dev Kraliyet Tacı Londra'da görücüye çıktı

Dev Kraliyet Tacı Londra'da görücüye çıktı

5 metrelik dev Kraliyet Tacı maketi, Londra'da sergileniyor.

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde 6 Mayıs tarihinde düzenlenen dini törenle taç giydi. 

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 Taç giyme töreni kutlamaları kapsamında başkent Londra'da 5 metrelik dev bir Kraliyet Tacı maketi kuruldu. 

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Taç, 300 kilogram ağırlığında ve 36 farklı renkte cam taş içeriyor.

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Kraliyet Tacı maketi, 11 Mayıs tarihine kadar Marble Arch'ta sergilenecek.

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