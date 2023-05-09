Dev Kraliyet Tacı Londra'da görücüye çıktı
5 metrelik dev Kraliyet Tacı maketi, Londra'da sergileniyor.
İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde 6 Mayıs tarihinde düzenlenen dini törenle taç giydi.
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Taç giyme töreni kutlamaları kapsamında başkent Londra'da 5 metrelik dev bir Kraliyet Tacı maketi kuruldu.
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Taç, 300 kilogram ağırlığında ve 36 farklı renkte cam taş içeriyor.
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Kraliyet Tacı maketi, 11 Mayıs tarihine kadar Marble Arch'ta sergilenecek.
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