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  4. Dünya tarihinin en büyük hanedanlıkları sıralandı ; Osmanlı İmparatorluğu konumuyla şaşırtıyor

Dünya tarihinin en büyük hanedanlıkları sıralandı ; Osmanlı İmparatorluğu konumuyla şaşırtıyor

Dünya üzerinde hakimiyet sürmüş ve tarih kütüphanesinde yerini almış hanedanlıklar sıralandı. En büyük ve en köklü hanedanlar arasında bakiyesi olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu da yer aldı.

Dünya tarihinin en büyük hanedanlıkları sıralandı ; Osmanlı İmparatorluğu konumuyla şaşırtıyor - Sayfa 1

Dünyada Antarktika hariç tüm kıta ve kara parçaları üzerinde toplulukların yaşadığı biliniyor. Türkler için de kutsal olan Osmanlı İmparatorluğu da tarih boyunca imzasını bırakmış bir hanedanlık olarak biliniyor.

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Dünya tarihinin en büyük hanedanlıkları sıralandı ; Osmanlı İmparatorluğu konumuyla şaşırtıyor - Sayfa 2

tr.wikipedia.org tarihe geçen bu hanedanlıkları listeledi. Sömürgesine aldığı toprak parçaları da birleştirildiğinde listenin başında Britanya İmparatorluğu yer alıyor.

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Dünya tarihinin en büyük hanedanlıkları sıralandı ; Osmanlı İmparatorluğu konumuyla şaşırtıyor - Sayfa 3

OSMANLI İMPARATORLUĞU DA LİSTEDE YER ALDI

Tarihçilerin devlet olarak da nitelendirdiği Osmanlı İmparatorluğu 5,2 milyon kilometrekare ile tarihinin en uç noktalarına ulaşmıştı. İşte en büyükten en küçüğe dünyaya iz bırakan imparatorluklar ve ulaştıkları kilometrekare ölçüleri:

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Dünya tarihinin en büyük hanedanlıkları sıralandı ; Osmanlı İmparatorluğu konumuyla şaşırtıyor - Sayfa 4

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUĞU

35,5 MİLYON KİLOMETREKARE

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