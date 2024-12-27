Dünya tarihinin en büyük hanedanlıkları sıralandı ; Osmanlı İmparatorluğu konumuyla şaşırtıyor
Dünya üzerinde hakimiyet sürmüş ve tarih kütüphanesinde yerini almış hanedanlıklar sıralandı. En büyük ve en köklü hanedanlar arasında bakiyesi olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu da yer aldı.
Dünyada Antarktika hariç tüm kıta ve kara parçaları üzerinde toplulukların yaşadığı biliniyor. Türkler için de kutsal olan Osmanlı İmparatorluğu da tarih boyunca imzasını bırakmış bir hanedanlık olarak biliniyor.
tr.wikipedia.org tarihe geçen bu hanedanlıkları listeledi. Sömürgesine aldığı toprak parçaları da birleştirildiğinde listenin başında Britanya İmparatorluğu yer alıyor.
OSMANLI İMPARATORLUĞU DA LİSTEDE YER ALDI
Tarihçilerin devlet olarak da nitelendirdiği Osmanlı İmparatorluğu 5,2 milyon kilometrekare ile tarihinin en uç noktalarına ulaşmıştı. İşte en büyükten en küçüğe dünyaya iz bırakan imparatorluklar ve ulaştıkları kilometrekare ölçüleri: