Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes yorumu: Hala deveye binmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan, Türkiye'den 77'nci Cannes Film Festivali'ne giden oyuncularla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Dermancıoğlu, oyuncuların kıyaferlerini eleştirdi.
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali devam ediyor. Türkiye'den birçok oyuncu, çeşitli markaların davetleri aracılığıyla festivaldeki film galalarına katılıyor.
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, 77'nci Cannes Film Festivali'ne giden meslektaşlarıyla ilgili, "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" dedi.
Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak.
Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz 'Türkiye'de develerle gezmiyoruzu' kanıtlamaya çalışıyoruz.