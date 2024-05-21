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  4. Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes yorumu: Hala deveye binmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz

Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes yorumu: Hala deveye binmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan, Türkiye'den 77'nci Cannes Film Festivali'ne giden oyuncularla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Dermancıoğlu, oyuncuların kıyaferlerini eleştirdi.

Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes yorumu: Hala deveye binmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz - Sayfa 1

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali devam ediyor. Türkiye'den birçok oyuncu, çeşitli markaların davetleri aracılığıyla festivaldeki film galalarına katılıyor.

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Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes yorumu: Hala deveye binmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz - Sayfa 2

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, 77'nci Cannes Film Festivali'ne giden meslektaşlarıyla ilgili, "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" dedi.

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Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes yorumu: Hala deveye binmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz - Sayfa 3

Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak.

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Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes yorumu: Hala deveye binmediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz - Sayfa 4

 Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz 'Türkiye'de develerle gezmiyoruzu' kanıtlamaya çalışıyoruz.

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