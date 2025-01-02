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  4. "İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj

"İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj

Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur'un ani ölümünü Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ünlü isim ve siyasi sanatçının ölümüyle ilgili mesajlarını, düşüncelerini paylaştı.

"İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj - Sayfa 1

Bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Tayfur'un ölümünü Türkiye'yi yasa boğdu. Sanatçılar, siyasiler peş peşe mesaj yayımladı.

İşte ünlülerin ve siyasilerin mesajları...

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"İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj - Sayfa 2

SAFİYE SOYMAN

Çok üzüldüm, hepimizin başı sağolun, tüylerim diken diken oldu. O kadar üzgünüm ki... Çok üzüldüm. Ölüm haberini yeni duydum. 

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"İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj - Sayfa 3

COŞKUN SABAH

Türkiye'nin büyük bir değeriydi. Bu değere çıkmak kolay değil. Türk halkının değeri oldu. 

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"İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj - Sayfa 4

MUAZZEZ ABACI 

Ferdi Tayfur vefat etti, arabesk musikisi bitti kimse kalmadı. Çok üzgünüm tarif edemiyorum kelime haznemde öyle bir kelimem cümlem sözüm yok. Çok çok üzgünüm. Önce Gönül Akkor hocamız şimdi Ferdi Baba. Allah'ım rahmet eylesin. Allah'ım bizlere sabırlar versin kimse kalmadı çok üzgünüm. Çok çok çok ışıklar nurlar içinde uyu hocam offfff

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