"İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj

MUAZZEZ ABACI

Ferdi Tayfur vefat etti, arabesk musikisi bitti kimse kalmadı. Çok üzgünüm tarif edemiyorum kelime haznemde öyle bir kelimem cümlem sözüm yok. Çok çok üzgünüm. Önce Gönül Akkor hocamız şimdi Ferdi Baba. Allah'ım rahmet eylesin. Allah'ım bizlere sabırlar versin kimse kalmadı çok üzgünüm. Çok çok çok ışıklar nurlar içinde uyu hocam offfff