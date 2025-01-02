"İçimiz daha bir başka yanıyor!" Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ünlüler ve siyasiler peşe peşe mesaj
Arabesk müziğin ustası Ferdi Tayfur'un ani ölümünü Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ünlü isim ve siyasi sanatçının ölümüyle ilgili mesajlarını, düşüncelerini paylaştı.
Bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Tayfur'un ölümünü Türkiye'yi yasa boğdu. Sanatçılar, siyasiler peş peşe mesaj yayımladı.
İşte ünlülerin ve siyasilerin mesajları...
SAFİYE SOYMAN
Çok üzüldüm, hepimizin başı sağolun, tüylerim diken diken oldu. O kadar üzgünüm ki... Çok üzüldüm. Ölüm haberini yeni duydum.
COŞKUN SABAH
Türkiye'nin büyük bir değeriydi. Bu değere çıkmak kolay değil. Türk halkının değeri oldu.
MUAZZEZ ABACI
Ferdi Tayfur vefat etti, arabesk musikisi bitti kimse kalmadı. Çok üzgünüm tarif edemiyorum kelime haznemde öyle bir kelimem cümlem sözüm yok. Çok çok üzgünüm. Önce Gönül Akkor hocamız şimdi Ferdi Baba. Allah'ım rahmet eylesin. Allah'ım bizlere sabırlar versin kimse kalmadı çok üzgünüm. Çok çok çok ışıklar nurlar içinde uyu hocam offfff