Film sahneleri yeniden hayat buldu Ankara'da, bir anın üç boyutlu modellenmesi olarak tanımlanan "diorama" sanatını icra eden baba oğul evlerini maketlerle donattı.

Diorama adı verilen gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellenmesi çalışmaları yapan 43 yaşındaki Murat Can, yaptıkları maketleri anlattı. 1 | 8

Murat Can, oğlu 16 yaşındaki Ediz Can'ın ders çalışmasını teşvik etmek amacıyla 8 yıl önce bir maket hediye ettiğini, oğlunun maketlere ilgi duyması üzerine birlikte diorama sanatını araştırmaya başladıklarını söyledi. 2 | 8

Bu sanat hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Can, evlerinin bir odasını atölye haline getirdiklerini ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade etti. 3 | 8