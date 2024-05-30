Forbes açıkladı: İşte ABD'nin en zengin kadınları, listede birçok ünlü isim yer alıyor
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, kendi servetini kazanan ABD'nin en zengin kadınlarını açıkladı. Listede, birçok ünlü kadın da yer aldı.
Forbes'in açıkladığı listede ABD'nin en zengin kadını, Amerika'nın en büyük yapı malzeme distribütörlerinden biri olan ABC Supply'ın başkanı Diane Hendrick oldu.
Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla servetini artıran kadınları sıralayan Forbes'un listesinde birçok ünlü isim yer aldı.
Ünlü sunucu Oprah Winfrey, 3 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.
Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, 1,7 milyar dolarlık servetiyle 21. sırada yer aldı.
SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan Rihanna 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde.
Şarkıcı, listede 23. sıraya yerleşmeyi başardı.