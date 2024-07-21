Forbes duyurdu: Müziğin efsanesi Bruce Springsteen artık milyarderler listesinde
ABD'li ünlü müzisyen Bruce Springsteen artık milyarderler listesinde. 2021 yılında Sony ile rekor bir anlaşmaya imza atan Springsteen, Forbes'in duyurduğuna göre artık bir milyarder.
ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, Forbes dergisi tarafından milyarder ilan edildi.
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Milyarderler listesine giren Springsteen'in net servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
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Springsteen, 2021 yılında 20 stüdyo albümü ve ekstra yayınları kapsayan 300'den çalışmasını 500 milyon dolar karşılığında Sony'ye satmıştı.
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Anlaşma, Universal'ın Aralık 2020'de Bob Dylan'ın çalışmaları için ödediği 300 milyon dolarlık rekor ödemeyi geride bırakmıştı.
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