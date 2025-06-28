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  4. Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli

Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli

Milyonlarca insanın dinlenmek ve hayatın hızlı akışına ara vermek için tercih ettiği Bilecik yeni bir yaşam isteyenlerin uğrak adresi oluyor.

Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli - Sayfa 1

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bilecik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları üzerinde yer alan şehir, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi ile ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

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Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli - Sayfa 2

Doğaseverlerin uğrak adresi olan Pelitözü Göleti ve Harmankaya Kanyonu Bilecik’in turistik bölgelerinin başında geliyor. Nüfusu az olan kent turistik geziye gelenlerin yeni bir hayat kurmak için bölgeyi tercih etmesiyle biliniyor.

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Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli - Sayfa 3

BİLECİK’İN KESİNLİKLE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

tripadvisor.com.tr’deki bilgiye göre Bilecik’in gezilmeye değer ve dikkat çeken yerleri şöyle:

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Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli - Sayfa 4

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ 

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