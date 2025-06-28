Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bilecik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları üzerinde yer alan şehir, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi ile ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.