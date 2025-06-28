Hafta sonu gezmeye giden yerleşmeyi planlıyor ; Hem yaşam ucuz hem de havası kaliteli
Milyonlarca insanın dinlenmek ve hayatın hızlı akışına ara vermek için tercih ettiği Bilecik yeni bir yaşam isteyenlerin uğrak adresi oluyor.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bilecik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları üzerinde yer alan şehir, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi ile ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.
Doğaseverlerin uğrak adresi olan Pelitözü Göleti ve Harmankaya Kanyonu Bilecik’in turistik bölgelerinin başında geliyor. Nüfusu az olan kent turistik geziye gelenlerin yeni bir hayat kurmak için bölgeyi tercih etmesiyle biliniyor.
BİLECİK’İN KESİNLİKLE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
tripadvisor.com.tr’deki bilgiye göre Bilecik’in gezilmeye değer ve dikkat çeken yerleri şöyle: