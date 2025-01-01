Haftalık ücretlerini duyan inanamadı! En çok kazanan isim şaşırttı: İşte Survivor 2025 maaşları...
Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan yarışmacıların alacakları haftalık ücretler merak konusu oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımında ücretler değişkenlik gösterirken en çok kazanan yarışmacı herkesi şaşırttı.
Survivor 2025 All Star, bu sezon farklı bir formatla izleyiciyle buluşacak. Yarışmacılar, bireysel performanslarına göre değerlendirilecek ve SMS oylaması yapılmadan elenebilecek. Parkurların zorluk derecesi artırılırken, strateji ve fiziksel dayanıklılık ön planda olacak.
TV8 ekranlarında yayınlanacak programın kadrosu açıklandıktan sonra yarışmacıların haftalık ve aylık maaşları merak konusu oldu. Ödül oyunlarından kazanılacak ek primler de yarışmacılar için önemli bir gelir kaynağı olacak.
İşte Survivor 2025 gönüllüler takımı yarışmacılarının haftalık ücretleri...