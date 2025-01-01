Haftalık ücretlerini duyan inanamadı! En çok kazanan isim şaşırttı: İşte Survivor 2025 maaşları...

Survivor 2025 All Star, bu sezon farklı bir formatla izleyiciyle buluşacak. Yarışmacılar, bireysel performanslarına göre değerlendirilecek ve SMS oylaması yapılmadan elenebilecek. Parkurların zorluk derecesi artırılırken, strateji ve fiziksel dayanıklılık ön planda olacak.