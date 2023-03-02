Haftanın vizyon filmleri Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Pathaan Siddharth Anand'in yönetmenliğini yaptığı, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham'ın başrollerini paylaştığı "Pathaan", aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. BMS Filmin yapımcılığını üstlendiği film, Hintli bir ajanın ana vatanını hedef almak için planları olan bir grup paralı askerin lideriyle karşı karşıya gelmesini konu ediniyor. 1 | 7

Creed III: Efsane Devam Ediyor Warner Bros yapımı spor, macera ve dram türündeki devam filminin oyuncu kadrosunda Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors ile Wood Harris yer alıyor. Michael B. Jordan'ın yönetmen koltuğunda da oturduğu yapımda, boks dünyasına hükmeden Adonis Creed'in çocukluk arkadaşı Damian'la yüzleşmesinin hikayesi anlatılıyor. 2 | 7

Yaşamak Yazar Kazuo Ishiguro'nun senaryosunu Akira Kurosawa imzalı Ikiru'dan uyarladığı "Yaşamak" filminin yönetmenliğini Oliver Hermanus üstleniyor. Başrollerini Bill Nighy, Aimee Lou Wood ve Alex Sharp'ın paylaştığı Birleşik Krallık, İsveç ve Japonya yapımı dram türündeki film, ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Williams'ın yaşadıklarını konu ediniyor. 3 | 7