Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.

Hayalet Suikastçi Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell'in başrollerini paylaştığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Jesse Atlas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle: "Valmora liderliğindeki özel bir askeri grup, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak gizli bir görev sırasında bir ajan öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar." 1 | 7

Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur Fantastik bir macerayı beyaz perdeye taşıyan "Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur" filminin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman ve Daisy Head yer aldı. Rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un sinema uyarlaması olan yapım, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikayesine odaklanıyor. 2 | 7

Simülasyon April Mullen'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Simülasyon"da Robbie Amell, Jordana Brewster, Sam Worthington ve Simu Liu rol aldı. Bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıya Kanada yapımı filmin konusu şöyle: "Kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye, eşinin yerini insansı bir yapay zeka olan SIM ile doldurur. Ancak SIM ve onun gibi zeki programlar insanlara karşı başkaldırıp özgürlüğünü elde etmeyi planlamaktadır. SIM'leri ve onların ölümcül planlarını durdurmak üzere Ajan Kessler görevi devralır." 3 | 7