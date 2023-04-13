Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde altısı yerli, 9 film vizyona girecek.

Renfield Nicolas Cage, Awkwafina ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Renfield", korku ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Chris McKay'in yönetmenliğini üstlendiği film, efendisinden eziyet görse de yıllar boyunca ona hizmet etmek zorunda kalan Dracula'nın yardımcısı Renfield'ın, Karanlıklar Prensi'nden bağımsız bir hayat arayışını konu ediniyor. 1 | 9

Hava Muhalefeti Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli'nin başrollerinde oynadığı "Hava Muhalefeti", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Murat Kepez'in yönettiği film, Bodrum'a gitmek üzere sevgilisi ile uçağa binen bir milletvekili adayının, hafta sonu tatilinin eğlenceli bir yolculuğa dönüşmesini anlatıyor. 2 | 9

Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan ve Serap Çetintürk rol aldı. Senaryosunu Davut Bekri ile Cengiz Küçükayvaz'ın kaleme aldığı komedi filmi, mafyanın ele geçirmek için uğraş verdiği bir define haritasına denk gelen bir grup insanın, defineyi bulma çabasını konu alıyor. 3 | 9