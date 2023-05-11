Haftanın vizyon filmleri

Masum

Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp, başrolü Roschdy Zem ve Anouk Grinberg ile paylaştığı "Masum" izleyici ile buluşacak.

Fransız yönetmen Garrel'in romantik komedi türündeki filmi, annesinin hapishanedeki mahkumla evleneceğini öğrenen ve annesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor.