Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.
Kaygısız Baş
Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş"ın yönetmenliğini Taha Ulukaya üstlendi.
Bir gencin İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olayları konu edinen yapımda Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün, Turgay Tanülkü ve Burak Satıbol rol aldı.
Savaş Atı
Gina Gammell ve Riley Keough'un yönettiği "Savaş Atı", aidiyet arayışındaki iki gencin büyüme öykülerini aktarıyor.
Filmde Jojo Bapteise Whiting, Ladainian Crazy Thunder, Jesse Schmockel, Wilma Colhoff ile Lona Red Bear rol aldı.
Dram türündeki film, yönetmen Keough'un American Honey'nin çekimleri sırasında tanıştığı Oglala Lakotası Bill Reddy ve Franklin Sioux Bob'un kendi yaşam öykülerinden esinlenerek beyaz perdeye uyarladı.
Küçük Deniz Kızı
Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olan Rob Marshall'ın yönettiği "Küçük Deniz Kızı", insan olmayı hayal eden küçük deniz kızı Ariel'in hikayesini ele alıyor.
Suzume
Makoto Shinkai'nin yönettiği Japon yapımı anime film "Suzume", bir felaketin ardından ortaya çıkarak, daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume'nin olgunlaşma hikayesini konu ediyor.