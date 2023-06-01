Haftanın vizyon filmleri Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta biri yerli 7 film vizyona girecek.

Prestij Meselesi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle kısa süre vizyonda kalan Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij Meselesi" adlı filmi ikinci kez izleyici karşısına çıkacak. Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in başrollerini paylaştığı film, 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları yolculuğu konu alıyor. 1 | 7

Hypnotic: Zihin Avı Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo'nun başrollerinde yer aldığı "Hypnotic: Zihin Avı" aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday. Robert Rodriguez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle: "Dedektif Danny Rourke, küçük kızı Minnie kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamış ve eşiyle de ayrılmışlardır. Öfkesini ve kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen Danny, görev başındayken bir banka soygunu haberini alır. Bankaya hırsızlardan önce ulaşmayı başaran Danny, kasada kızı Minnie'nin fotoğrafını görür ve kızını bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yönetebilen hipnotikler çıkar." 2 | 7

Eyvah Babam Robert De Niro, Kim Cattrall ve Leslie Bibb'in rol aldığı "Eyvah Babam", iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor. Robert De Niro'nun eski kafalı İtalyan göçmen bir babayı canlandırdığı filmde, oğlu rölündeki Sebastian adlı genç, nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı bu yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşır. Senaryosu Sebastian Maniscalco ve Austen Earl'a ait olan filmin yönetmenliğini Laura Terruso üstlendi. 3 | 7