Haftanın vizyon filmleri

Steven Caple Jr.'ın yönettiği film, Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorconlar ve Maximal'ın maceralarını konu ediyor.

Korkuyorum

Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan'ın rol aldığı "Korkuyorum"un yönetmenliğini üstlenen Ari Aster, aynı zamanda senaryosuna da imza attı.

Film, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan gergin ve paranoyak Beau Wassermann'ın hikayesini ele alıyor. Annesinin ani ölümü sonrası yumuşak huylu ama endişeli Beau, eve dönerken yapacağı destansı yolculukta en karanlık korkularıyla yüzleşir.