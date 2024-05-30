Haftanın vizyon filmleri
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.
Karanlıktan Kaçış
Tuvana Türkay, Serhat Teoman, Saygın Soysal, Burak Sarımola, Asuman Dabak, Sefa Zengin, Ufuk Kaplan, Melih Özkaya ve İpek Arkan'ın rol aldığı "Karanlıktan Kaçış" izleyici ile buluşacak.
Tolga Toga'nın yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı büyük ihanetin ardından derin bir bunalıma sürüklenen ve şehrin karmaşasından uzaklaşarak sakin bir orman evine yerleşen başarılı bir gazetecinin, beklenmedik bir kaza sonucu tanıştığı genç kız yüzünden planlarının alt üst olmasını anlatıyor.
Turbo
Cem Özduru'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Turbo" yerli aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday.
Lorin Merhart, Tanju Bilir ve Burak Can Doğan'ın başrollerini paylaştığı film, dört arkadaşın bir gece içinde modifiye ettikleri bir araba ile yaşadıkları konu ediniyor.
The Hope
Mehmet Ali Erbil, Alix Kermes, Gizem Denizci, Şebnem Schäfer, Wilma Elles, Orçun İynemli ve Esra Sönmezer'in oynadığı Servet Aksoy yönetmenliğindeki "The Hope" alzheimer teşhisi konan bir yazarın hayatını ele alıyor.
Geçiş
Levan Akin tarafından çekilen Türkiye, Danimarka, Fransa, Gürcistan ve İsveç ortak yapımı "Geçiş", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Mzia Arabuli, Lucas Kankava ve Deniz Dumanlı'nın rol aldığı film, uzun süredir kayıp olan yeğenini bulmak için kendine bir söz veren emekli bir öğretmenin hayatını odağına alıyor.