Haftanın vizyon filmleri

Geçiş

Levan Akin tarafından çekilen Türkiye, Danimarka, Fransa, Gürcistan ve İsveç ortak yapımı "Geçiş", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Mzia Arabuli, Lucas Kankava ve Deniz Dumanlı'nın rol aldığı film, uzun süredir kayıp olan yeğenini bulmak için kendine bir söz veren emekli bir öğretmenin hayatını odağına alıyor.