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Haftanın vizyon filmleri

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 11 yapım izleyiciyle buluşacak.

Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 1

Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.

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Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 2

Hit Man

Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı.

Film, polis teşkilatında ek iş yapan profesör Gary'nin görev için sahte bir tetikçi kılığına girmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

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Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 3

Miller'ın Favorisi

Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Martin Freeman ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı filmde, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk ve Christine Adams da rol aldı.

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Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 4

An

Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği film, genç bir nöroloji doktorunun, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor.

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