Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 11 yapım izleyiciyle buluşacak.
Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç
Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.
Hit Man
Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı.
Film, polis teşkilatında ek iş yapan profesör Gary'nin görev için sahte bir tetikçi kılığına girmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.
Miller'ın Favorisi
Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Martin Freeman ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı filmde, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk ve Christine Adams da rol aldı.
An
Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği film, genç bir nöroloji doktorunun, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor.