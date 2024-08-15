Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 6 film vizyona girecek.
Bizimle Başladı Bizimle Bitti
Blake Lively, Brandon Sklenar ve Jenny Slate'nin başrollerini paylaştığı "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" izleyici ile buluşacak.
Justin Baldoni'nin yönettiği film, travmatik bir çocukluktan sonra, Boston'da yeni bir hayata başlayan ve kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan bir kadının hikayesini merkezine alıyor.
Dünyanın Sonuna Doğru
Dram ağırlıklı Western filmi "Dünyanın Sonuna Doğru"da, 1860'lı yıllarda geçen bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtıyor.
Yönetmen koltuğuna Viggo Mortensen'in oturduğu yapımda, Vicky Krieps, Viggo Mortensen ile Solly McLeod başrolleri paylaştı.
Filmde, Kanadalı Fransız Vivienne Le Coudy'un, San Francisco'dan Kuzey Amerika'ya göç eden Danimarkalı Holger Olsen'a aşık olmasını ve ardından patlak veren iç savaş sebebiyle birbirlerinden ayrı düşmelerini işliyor.
Alien: Romulus
Bilim kurgu filmi "Alien: Romulus", bir grup genç uzay sömürgecisinin, terk edilmiş bir uzay istasyonunun derin uçlarını temizlerken dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşmaları sonucu yaşadıkları korku dolu olayları ele alıyor.
Cailee Spaeny, Isabela Merced ve Archie Renaux'un oynadığı filmin yönetmenliğini Fede Alvarez üstlendi.
Son Bir Tatil
Erkan Özcan'ın çektiği "Son Bir Tatil", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Başrollerinde Toygan Avanoğlu, Burcu Gönder Parlak ve İlayda Sezgin'in oynadığı film, boşanacakları haberini kızlarına söylemek için doğru anı kollayan ve bunun için ailece bir tatil organize eden bir anne ve babanın başından geçenleri konu ediyor.