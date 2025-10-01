Hatay'da heyecanlandıran keşif! 7 bin 200 yıl öncesine ait ayak izleri bulundu: Biri 38 numara...
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Karahüyük Mahallesi'ndeki Tell Kurdu Höyüğü'nde yürütülen kazılarda günümüzden 7 bin 200 yıl öncesine ait 5 insan ayak izi gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Arkeolog Doçent Dr. Rana Özbal, ölçülebilir nitelikte olan ayak izlerinden birinin 38 numara olduğunu ve diğerinin daha büyük olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2022 yılında Tell Kurdu Höyüğü'nde başlatılan kazı çalışmaları Arkeolog Doçent Rana Özbal öncülüğünde devam ediyor.
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Amik Ovası'ndaki kazı çalışmalarında M.Ö. 5 bin 200 yılına uzanan tabaklarda 5 insan ayak izi gün yüzüne çıkarıldı.
Radyokarbon tarihleme yöntemiyle 7 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen ayak izlerinin 3 boyutlu taramaları yapıldı.